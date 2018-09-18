ميسي يفتتح «صراع الأبطال» بـ«هاتريك» في أيندهوفن

ميسي يحتفل بأحد أهدافه في أيندهوفن 18 سبتمبر 2018 (الإنترنت)

حقق فريق برشلونة الانتصار برباعية نظيفة على أيندهوفن، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل الكتلان «كامب نو».

وسجل ميسي «هاتريك» في الدقائق (31، 77، 87)، وسجل ديمبلي في الدقيقة 74.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده لـ3 نقاط، ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية بينما تذيل أيندهوفن المجموعة بدون نقاط، التي تضم توتنهام وإنتر ميلان.

وافتتح «البرغوث» ميسي التسجيل من ركلة حرة بطريقة مميزة في الدقيقة 32 على يسار حارس أيندهوفن زوت.

وبدأ أيندهوفن في التراجع بعد هذا الهدف، وفي المقابل واصل الزحف الكتالوني نحو مرمى زوت، بتسديدات من جوردي ألبا وراكيتيتش وسيرجي روبيرتو.

وتألق الحارس زوت في التصدي لتسديدة قوية من فيليب كوتينيو في الدقيقة 57، ليمنع برشلونة من تسجيل الهدف الثاني.

وكان أول تهديد حقيقي من قبل أيندهوفن بتسديدة قوية من اللاعب أنجلينو تصدى لها الألماني تير شتيجن.

وأنقذت العارضة أيندهوفن من الهدف الثاني لبرشلونة، بعد تسديدة من الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 67.

ونجح عثمان ديمبلي في تسجيل هدفا رائعًا للبارسا، في الدقيقة 74 من المباراة، بعد مرور مميز بين مدافعي أيندهوفن قبل أن يسدد كرة قوية على يسار الحارس زوت.

وعاد ليونيل ميسي لتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 76، مستغلا تمريرة سحرية من راكيتيتش سددها على يمين زوت.

وتلقى الفرنسي صامويل أومتيتي البطاقة الحمراء في الدقيقة 79، بعدما حصل على الإنذار الثاني بعد تدخل قوي على لوزانو.

وواصل ليونيل ميسي التألق بتسجيل الهدف الرابع لبرشلونة، والثالث له في المباراة "هاتريك" في الدقيقة 87 مستغلا تمريرة من سواريز، ليقود البارسا للصدارة ..

