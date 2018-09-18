إنتر ميلان يقلب الطاولة على توتنهام في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 09:09 مساء
من مباراة إنتر ميلان وتتنهام 18 سبتمبر 2018 (الإنترنت)

في الوقت القاتل، قلب فريق إنتر ميلان تأخره إلى فوز على توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتزا، بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل كريستيان إيركسن، هدف توتنهام بالدقيقة 54، وتمكن ماورو إيكاردي من تسجيل التعادل بالدقيقة 86، بطريقة رائعة، بعدما استقبل عرضية كوادو أسامواه، وسددها من لمسة واحدة من على حدود المنطقة في المرمى، ويعلن التعادل، وسجل فيتشينو هدف الفوز للنيراتزوري، في الدقيقة 93 من المباراة بضربة رأسية من داخل منطقة الستة ياردات، ليمنح فريقه انتصارًا دراميًا في أولى مبارياته بعد العودة لدوري الأبطال.

وحصد إنتر أول 3 نقاط في مشواره، ليحتل المركز الثاني خلف برشلونة، بفارق الأهداف، في المجموعة الثانية.
 

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