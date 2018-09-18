تعرف على سر الكرة الزرقاء في دوري الأبطال

الكرة الجديدة التي اعتمدت في دوري الأبطال (الإنترنت)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن الكرة الرسمية التي سيتم استخدامها في منافسات الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا، والتي جاءت زرقاء.

واعتاد الاتحاد الأوروبي في النسخ الماضية، استخدام الكرات ذات اللون الأبيض أو الأصفر، مما أثار استفهام الكثيرين حول سر اختيار الأزرق.

واستعانت الشركة المصنعة لكرات دوري أبطال أوروبا، بحسب موقع «Manchester Evening News»، بالأزرق تماشيًا مع شعار البطولة الذي يحمل اللون ذاته.

وينطلق دور المجموعات هذا الموسم بالنظام الجديد الذي أقره يويفا، والذي يسمح بإقامة مباريات اليوم على موعدين، ليتمكن الجمهور من متابعة أكثر من مواجهة