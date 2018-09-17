محمد صلاح يفجر قضية خلافه مع ماني في حوار جريء

محمد صلاح «يسار» مع ساديو ماني بقميص ليفربول (أرشيفية: الإنترنت)

كشف النجم المصري محمد صلاح عن حقيقة ما أصبحت عليه العلاقة بينه وبين زميلاه بفريق ليفربول، ساديو ماني وفيرمينيو.

وتحدث هداف الدوري الانجليزي، الملقب بـ«الملك المصري» في حوار أجرته معه «فرانس فوتبول»، اليوم، عن عدد من القضايا الهامة التي تشغل بال جماهير الكرة المصرية والانجليزية، وفي مقدمتها ما يشاع بأن الفترة الأخيرة شهدت خلافًا بين صلاح وماني، بشأن تسجيل الأهداف، وتعمد النجم السنغالي عدم تمرير الكرات المؤثرة لمحمد صلاح.

وبدأ صلاح الحوار بدوري أبطال أوروبا، حيث قال: «في الموسم الماضي قضينا على مانشستر سيتي ثم روما، الذي فاز على برشلونة، كانت مباريات رائعة، لقد لعبنا أمام فرق كان هدفها نحقيق اللقب، إلا أننا كنا في الموعد».

وتابع صلاح: «هذا الموسم نريد اللقب الأوروبي، ونحن قادرون على تحقيق هذه الرغبة الشديدة، بل يمكننا الجمع بين ثنائية إنجلترا «الدوري والكأس»، وإن كنت لا أريد أن أضع الفريق والجمهور تحت ضغط الأهداف البعيدة، ولكن نعم كل شيء ممكن».

هو والجماهير وكلوب

وحول علاقته بجماهير الليفر ومدرب الفريق، الألماني بيورغن كلوب، قال صلاح: «إنه جمهور غاية في الروعة والحميمية، فبعد انضمامي لليفربول بشهرين فقط، أنشدوا لي أغنية خاصة جدًا، ما جعلني أعيش حالة خاصة من الحب لهذا الجمهور، ببساطة إنهم الأفضل».

أما بخصوص علاقته بيورجن كلوب، قال: «عاملني كصديق من أول يوم قدمت فيه إلى هنا، تحدثنا معًا وكان هناك شيء قوي جدًا بيننا، لقد استمر هذا الأمر منذ البداية، كل ما يمكنني قوله هو أنه يعرف كيفية التعامل مع كل اللاعبين ذهنيًا، والجميع يشعرون بالارتياح معه».

هو وماني

وتحدث صلاح عن علاقته بساديو ماني وفيرمينو، متابعا: «نحن أصدقاء ونتحدث كثيرًا، بشكل عام في غرفة الملابس، نجلس في نفس المكان، هناك تعاون حقيقي بيننا ولا يهم من سيسجل أكثر، الجميع يساعد من أجل التسجيل، كما ترون كلنا نسجل».

الفارق بينهما

وقارن بين الكالتشيو والبريمييرليج، وقال: «كرة قدم مختلفة بين المدرستين، لأن طريقة اللعب مختلفة، الجميع يعرف ما يجب فعله في مكانه، سواء كنت في الوسط أو الهجوم أوالدفاع، في إيطاليا هناك المزيد من التكتيك وكل شيء يتعلق بتفاصيل صغيرة، والقدرة على تغطية المساحات ومساعدة الزملاء، لكن في إنجلترا كرة القدم أسرع وتعتمد بشكل أكبر على اللياقة البدنية مع التكتيك، لكن كل شيء يعتمد على القوة، نتدرب كثيرًا في صالات الألعاب الرياضية، أما في إيطاليا فالتكتيك يحد من استخدام السرعة».