بالفيديو: كريستيانو يفتتح أهدافه مع يوفنتوس بثنائية

في ظهور قوي ومفاجئ، كشر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن أنيابه، وسجل هدفين بعد طول غياب ليرجح كفة فريقه الجديد يوفنتوس على ساسولو بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، الأحد، خلال اللقاء الذي جمعهما بملعب أليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز، ليفوز يوفنتوس (1/2).

نجح كريستيانو في استقبال كرة سهلة أمام المرمى في الدقيقة 50 بعدما أخطأ المدافع وصوبها في القائم بدلًا من إبعادها لركنية، لتذهب أمام الأسطورة البرتغالية الذي أسكنها في الشباك بسهولة، ليحرز هدفه الأول.

هدف كريستيانو رونالدو جاء بعد غياب أكثر من 300 دقيقة، حيث ظل جمهور السيدة العجوز ينتظره دون جدوى، بينما ظل الأسطورة البرتغالية بعيدا عن التهديف بشكل غريب في المباريات، وبات موضع تساؤل في الوقت الذي ظن فيه الجميع أنه سيواصل تألقه في اليوفي على خلفية ما قدمه من قبل مع ناديه السابق ريال مدريد.

مواجهة ساسولو شكلت أول ظهور تهديفي للدون في الدوري الإيطالي، في انتظار ما ستسفر عنه المباريات المقبلة من ظهور خاص للنجم البرتغالي.