بالفيديو: كريستيانو يفتتح أهدافه مع يوفنتوس بثنائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 سبتمبر 2018, 05:12 مساء

في ظهور قوي ومفاجئ، كشر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن أنيابه، وسجل هدفين بعد طول غياب ليرجح كفة فريقه الجديد يوفنتوس على ساسولو بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، الأحد، خلال اللقاء الذي جمعهما بملعب أليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز، ليفوز يوفنتوس (1/2).

نجح كريستيانو في استقبال كرة سهلة أمام المرمى في الدقيقة 50 بعدما أخطأ المدافع وصوبها في القائم بدلًا من إبعادها لركنية، لتذهب أمام الأسطورة البرتغالية الذي أسكنها في الشباك بسهولة، ليحرز هدفه الأول.

هدف كريستيانو رونالدو جاء بعد غياب أكثر من 300 دقيقة، حيث ظل جمهور السيدة العجوز ينتظره دون جدوى، بينما ظل الأسطورة البرتغالية بعيدا عن التهديف بشكل غريب في المباريات، وبات موضع تساؤل في الوقت الذي ظن فيه الجميع أنه سيواصل تألقه في اليوفي على خلفية ما قدمه من قبل مع ناديه السابق ريال مدريد.

مواجهة ساسولو شكلت أول ظهور تهديفي للدون في الدوري الإيطالي، في انتظار ما ستسفر عنه المباريات المقبلة من ظهور خاص للنجم البرتغالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على طريقة اختيار ملعب السوبر الليبي والأندية تتحرك للموسم الجديد.. الإثنين
رياضة محلية
«القرقني» يعلن صدمته بعد إنجاز برونزية مستر أولمبيا لبناء الأجسام
رياضة محلية
مهرجان «كوميك كون» أول مرة في أفريقيا
ثقافة وفن
اللجنة المركزية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية ببني وليد ودرج
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
منتخب بنغازي يقتنص كأس شيخ الشهداء من منتخب طرابلس
رياضة محلية
تقرير أممي يكشف تفاصيل هجوم على فرع «المركزي» في بنغازي ونقل أموال لجهة مجهولة
ليبيا
«ملتقى القبائل والمدن الليبية» يطالب بحل «الميليشيات» خلال ثلاثة أيام
ليبيا
تقرير أممي: تدخلات وضغوط على مؤسسة النفط بطرابلس وبنغازي
ليبيا
حيثيات التقرير الأممي حول تصرف بلجيكا في فوائد الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
الخيالي يدعو إيطاليا لمساعدة الجنوب ويلمح إلى مطالبات محليّة بالاستقلال
ليبيا
تقرير أممي: طائرات شحن أميركية نفذت 15 رحلة لمطاري مصراتة وبنينا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفة سحرية تخلص رئتيك من السموم