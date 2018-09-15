انتهت: توتنهام 1 - 2 ليفربول

محمد صلاح يقود ليفربول أمام توتنهام (إنترنت)

تقام الآن على ملعب ويمبلي الشهير مباراة توتنهام هوتسبيرز وليفربول ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ».

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة بينما يقع توتنهام في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

تشكيل ليفربول: أليسون - أرنولد - فان دايك - جو جوميز - روبيرتسون - نابي كيتا - فينالدوم - ميلنر - ماني - فيرمينو - صلاح.

تشكيل توتنهام: فورم - تريبيير - ألديرفيليد - فيرتونجهين - داني روز - إيريك داير - ديمبلي - وينكس - إريكسن - لوكاس مورا - هاري كين.

أحرز هدف التقدم لليفربول من ضربة رأس فينالدوم في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وفي الدقيقة 54 سجل روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني للريدز بعد تمريرة من ماني.

وفي الوقت بدلا من الضائع أحرز إيريك هدف حفظ ماء الوجه لتوتنهام في غفوة دفاعية من ليفربول لينتهي اللقاء بفوز الريدز (1/2).