«صلاح» يقود ليفربول.. ولاعب توتنهام: سنواجه «الأموال» بلا رحمة

المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي (تويتر)

يستقبل ملعب ويمبلي الشهير مباراة توتنهام هوتسبيرز وليفربول ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت بتوقيت ليبيا.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة بينما يقع توتنهام في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

وأعلن المدير الفني لليفربول يورغن كلوب تشكيله المكون من: أليسون - أرنولد - فان دايك - جو جوميز - روبيرتسون - نابي كيتا - فينالدوم - ميلنر - ماني - فيرمينو - صلاح.

أما تشكيل توتنهام فيضم: فورم - تريبيير - ألديرفيليد - فيرتونجهين - داني روز - إيريك داير - ديمبلي - وينكس - إريكسن - لوكاس مورا - هاري كين.

ويعود صلاح إلى ليفربول بعدما قاد منتخب مصر لسداسية أمام النيجر بتصفيات أمم إفريقيا 2019 كما يرغب مع ليفربول في استمرار تفوقه والاستمرار في صدارة البريميرليغ فضلا عن الصراع المرتقب على لقب الهداف مع هاري كين بعد أن نجح صلاح في خطف اللقب من هداف المنتخب الإنجليزي الموسم الماضي لينهي هيمنته التي امتدت لموسمين.

من جانه شدد الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط فريق توتنهام على أن خبرة لاعبي فريقه ستكون العامل المرجح لهم أمام فريق ليفربول الذي أنفق أموالا ضخمة في دعم الفريق بلاعبين جدد هذا الموسم.

وقال إريكسن في تصريحات تليفزيونية، الجمعة «لن نرحم ليفربول مهما انفقوا من أموال، لدينا فريق منسجم منذ ثلاث سنوات وأكثر خبرة، وسترون من سيذهب لبعيد في نهاية الموسم».