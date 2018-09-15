مدرب توتنهام يتحدث عن «قتل» صلاح قبل المواجهة المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 سبتمبر 2018, 12:25 مساء
هاري كين في الإطار الأيمن وصلاح في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

خرج المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي ماوريسيو بوتشيتينو بتصريحات منطقية وعقلانية لكنها حملت عبارات قاسية بحق النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح قبل المواجهة المرتقبة بينهما في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت بتوقيت ليبيا.

ورفض بوتشيتينو المقارنة بين النجمين الكبيرين مهاجم توتنهام ومنتخب انجلترا هاري كين والمصري محمد صلاح على خلفية الصراع الشهير بينهما الموسم الماضي على لقب هداف الدوري الإنجليزي «البريميرليغ».

وقال بوتشيتينو خلال مؤتمره الصحفي، الجمعة، في تصريحات تليفزيونية إن «المقارنة بين النجمين ظالمة، كين مهاجم صريح، وصلاح لاعب جناح يخترق عمق الملعب أحيانا، وربما بات تواجده في مربع العمليات أمرا ثابتا الآن».

وأضاف بوتشيتينو «صلاح تمكن الموسم الماضي من إنهاء هيمنة كين على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، بعدما تمكن من الفوز بها في الموسم الماضي، على حساب مهاجم منتخب انجلترا، لتبدأ المقارنة بين كل منهما».

واختتم «أرفض المقارنة بين الثنائي لا يوجد شبه بينهما، في الوقت نفسه لا أرغب في مجاملة كين، لأنه يلعب في فريقي، أو أقتل صلاح، ولا أريد الحديث عن أي سلبيات هنا أو هناك، ودعونا ننتظر اللقاء».

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