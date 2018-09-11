مفاجأة: لعبة «فيفا 19» تصدم عشاق محمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 06:36 مساء
محمد صلاح على شعار لعبة «فيفا 19» (أرشيفية: الإنترنت)

نشرت لعبة «فيفا 19» قائمة تضم أفضل 20 لاعبًا، إلا أن المثير فيها هو غياب النجم المصري محمد صلاح، الذي رشحه الاتحاد الدولي لكرة القدم لجائزة أفضل لاعب في العالم، رفقة كل من لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.

وذكرت تقارير إعلامية أن مطوري «إي آيه سبورتس» نشروا قائمة أفضل 100 لاعب في الفيفا، قبل أيام قليلة من طرح اللعبة في الأسواق (نهاية الشهر الجاري)، إلا أن القائمة النهائية، التي تضم 20 لاعبًا فقط، شهدت غياب عدد من أبرز اللاعبين في عالم المستديرة، من بينهم صلاح.

وتشير القائمة إلى أفضل 20 لاعبًا يمكن الاعتماد عليهم في المباريات والمنافسات، لتميزهم بقدرة عالية في السرعة والمراوغة والتسجيل ومداعبة الكرة.

وطرح تصنيف صلاح في المرتبة 27 أكثر من علامة استفهام في أوساط المتابعين، لاسيما وأن اللاعب المصري مرشح بقوة للفوز بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم.

وجاء وصف «إي آيه سبورتس» لصلاح كالتالي: «حقق الجناح المصري موسمًا رائعًا لا مثيل له مع ليفربول.. وهو يراهن على الاستمرار على نفس المستوى خلال هذا الموسم. حصل اللاعب على 92 نقطة في السرعة و89 في المراوغة».

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