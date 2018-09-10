بسبب «صدام حسين».. فريق عراقي ينسحب من البطولة العربية في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 08:06 مساء
فريق القوة الجوية العراقية يرفع علم العراق أمام هتافات جمهور اتحاد العاصمة الجزائري 10 ديسمبر 2018 (الإنترنت)

دفعت هتافات جماهير نادي اتحاد العاصمة الجزائري إلى انسحاب فريق القوة الجوية العراقي في الدقيقة الـ70 من المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية.

وبرر مسؤولو فريق القوة الجوية العراقية انسحاب الفريق، بسبب هتافات سموها بـ«العنصرية والطائفية» أطلقها عدد من جماهير اتحاد العاصمة.

وهتف عدد من جماهير اتحاد العاصمة، بـ«الله أكبر صدام حسين»، كما رددوا بعض العباراتِ الطائفيّة أيضًا، ما جعل الفريق الضيف يقرر الانسحاب، دون أن يرضخ لمحاولات مسؤولي النادي الجزائري والاتحاد العربي، ما جعل حكم اللقاء، الإماراتي محمد عبد الله، ينتظر المدة القانونية لهودة القوة الجوية «15 دقيقة»، لكن دون جدوى،  ليعلن بعدها نهايةَ المباراة بفوز النادي الجزائري وتأهّله للدور المقبل.

من جانبه، أكد نادي القوة الجوية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ انسحابَ فريقه من المباراة جاء بعد ترديد الجمهور الجزائري هتافات طائفية، وأنَّ النادي العراقي بصدد تقديم شكوى رسمية للاتحاد العربي ضدّ فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة كان متقدمًا بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب الفريق الضيف، علمًا أنَّ مباراة الذهاب انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف نظيف.

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