مارادونا مدربًا في دوري الدرجة الثانية بالمكسيك

الأسطورة الأرجنتيني مارادونا في المكسيك (إنترنت)

يبدأ الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، الإثنين، مغامرة جديدة على الأراضي المكسيكية حينما يجري تقديمه رسميًا مدربًا لفريق دورادوس دي سينالوا.

وصل مارادونا منذ ساعات إلى دورادوس نادي الدرجة الثانية المكسيكي، وهي ضربة دعائية لإدارة الفريق ستستمر عدة أيام على الأقل لأن اسم مارادونا يولد بطبيعته أخبارًا ربما أفضل في الكثير من الأحوال من أخبار الأندية الكبرى، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وقال النجم الأرجنتيني لوسائل الإعلام بمجرد وصوله إلى كولياكان «مشروعنا هو الصعود لدوري الدرجة الأولى، وهذا لن يحدث إلا عبر بذل الجهد».