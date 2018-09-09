قتيل و37 جريحًا ضحية في تصفيات أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 07:01 مساء
ملعب إنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، قبل المباراة 9 سبتمبر 2018 (الإنترنت)

لقي شخص على الأقل مصرعه، فيما أُصيب 37 آخرون، اليوم، على مدخل ملعب في إنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، قبيل بداية المباراة بين المنتخب المحلي وضيفه السنغالي في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ولم يحل الحادث الذي نتج عن تدافع الجماهير أمام بوابة الملعب، دون انطلاق المباراة في موعدها المقرر أمام أكثر من 20 ألف متفرج، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وشهدت كرة القدم الأفريقية سلسلة من الحوادث الدامية، ففي فبراير 2017 قُتل 17 شخصًا، وأُصيب 58 بجروح بعد تدافع أمام ملعب في شمال أنغولا، قبل مباراة بين ناديين في الدوري المحلي، وحصل التدافع يومها بعد تدخل الشرطة لتفريق الجموع خارج الملعب، واستخدامها قنابل مسيلة للدموع.

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