رئيس «النجم الأحمر» يهدد مهاجم ليفربول «أنت مستهدف»

السويسري شيردان شاكيري (أرشيفية: الإنترنت)

وجه رئيس نادي رد ستار بلغراد الصربي، زفيزدان تيرزتش، تحذيرًا شديدًا إلى لاعب ليفربول الإنجليزي الجديد، حال قدومه مع الفريق إلى صربيا، خلال لقاء الفريقين المقبل بدوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس نادي «النجم الأحمر»، في تصريحات إعلامية نقلتها شبكة «سكاي نيوز»، إن النجم السويسري شيردان شاكيري سيكون مستهدفًا من الجمهور الصربي إذا حضــر مع ليفربول.

وأثار شاكيري جدلًا كبيرًا خلال المونديال الأخير، عندما قام بحركة تمثل «جناح النسر» شعار ألبانيا، بلده الأصلي، عندما سجل هدفًا قاتلًا في مرمى صربيا خلال البطولة.

وأثارت الحركة غضب الجماهير الصربية التي اعتبرتها «استفزازية»، نظرًا للتاريخ «الدموي» بين الصرب والألبان.

وقال تيرزتش: «لا أعلم إن كان مستعدًا (شاكيري) للعب في ملعبنا تحت تلك الظروف، لذلك لا أتوقع حضوره، وإذا قرر المجيء سيكون أصغر من بذرة الخشخاش».

وطمأن تيرزتش جماهير ليفربول وأكد قائـلاً إن قرر شاكيري المجيء، فأنه سيوفر جميع السبل ليجعله يشارك في المباراة دون مضايقات.

ويعتبر جمهور رد ستار من «أشرس» جماهير كرة القدم في أوروبا، وشهدت مبارياته في السابق حالات عنف وشغب تسببت في إيقاف مباريات.

وسيتواجه ليفربول مع رد ستار في بلغراد يوم 6 نوفمبر، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.