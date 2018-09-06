رئيس «النجم الأحمر» يهدد مهاجم ليفربول «أنت مستهدف»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 06:29 مساء
السويسري شيردان شاكيري (أرشيفية: الإنترنت)

وجه رئيس نادي رد ستار بلغراد الصربي،  زفيزدان تيرزتش، تحذيرًا شديدًا إلى لاعب ليفربول الإنجليزي الجديد، حال قدومه مع الفريق إلى صربيا، خلال لقاء الفريقين المقبل بدوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس نادي «النجم الأحمر»، في تصريحات إعلامية نقلتها شبكة «سكاي نيوز»، إن النجم السويسري شيردان شاكيري سيكون مستهدفًا من الجمهور الصربي  إذا  حضــر  مع ليفربول.

وأثار شاكيري جدلًا كبيرًا خلال المونديال الأخير، عندما قام بحركة تمثل «جناح النسر» شعار ألبانيا، بلده الأصلي، عندما سجل هدفًا قاتلًا في مرمى صربيا خلال البطولة.

وأثارت الحركة غضب الجماهير الصربية التي اعتبرتها «استفزازية»، نظرًا للتاريخ «الدموي» بين الصرب والألبان.

وقال تيرزتش: «لا أعلم إن كان مستعدًا (شاكيري) للعب في ملعبنا تحت تلك الظروف، لذلك لا أتوقع حضوره، وإذا قرر المجيء سيكون أصغر من بذرة الخشخاش».

وطمأن تيرزتش جماهير ليفربول وأكد  قائـلاً إن قرر شاكيري المجيء، فأنه سيوفر جميع السبل ليجعله يشارك في المباراة دون مضايقات.

ويعتبر جمهور رد ستار من «أشرس» جماهير كرة القدم في أوروبا، وشهدت مبارياته في السابق حالات عنف وشغب تسببت  في إيقاف مباريات.

وسيتواجه ليفربول مع رد ستار في بلغراد يوم 6 نوفمبر، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إليزابتا ترينتا: أحداث طرابلس ليست لدوافع سياسية ولاعلاقة لها بحفتر
ليبيا
محللان كرويان يفتحان ملف المنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا
رياضة محلية
معيتيق يلتقي القائم بالأعمال البريطاني في ليبيا
ليبيا
نادر كارة: منتخبنا في جنوب أفريقيا عنوانً للوحدة الليبية
رياضة محلية
لجنة الطوارئ والأزمة تناقش آليات عودة نازحي طرابلس إلى منازلهم
ليبيا
معيتيق يبحث مع عميد الزاوية باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة في طرابلس
ليبيا
لجنة الطوارئ والأزمة تعلن نتائج عملها بشأن أحداث طرابلس
ليبيا
رئيس «النجم الأحمر» يهدد مهاجم ليفربول «أنت مستهدف»
رياضة عالمية
الرئاسي: السراج يتولى مهام واختصاصات وزير الدفاع
ليبيا
صحف إنجليزية: صلاح انتصر في صراعه مع اتحاد الكرة المصري
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تحذر: أسابيع قليلة تفصل غزة عن انهيار كارثي في الخدمات
عربى
البعثة الأممية تنشر «اتفاق الزاوية».. 7 بنود مُلزمة لأطراف النزاع
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فتح مقهى لفهم الزواحف بشكل أفضل بكمبوديا