وزير الداخلية الإيطالي يتصدى للاعبين الأجانب في بلاده

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 03:33 مساء
مانشيني في الإطار الأيمن وماتيو سالفيني في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

طالب نائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني بتحديد عدد اللاعبين الأجانب في أندية الدرجة الأولى لكرة القدم (سيريا A).

وقال سالفيني «أنا سعيد بأن شخصيات مهمة أخرى في عالم كرة القدم توافقني الرأي، ويتعين وضع حد لعدد اللاعبين الأجانب في المباريات من أجل إعطاء مساحة وثقة للعديد من الإيطاليين الشباب، الذين يضحي المدربون بمستقبلهم»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن صحف محلية، الثلاثاء.

ويأتي تصريح سالفيني ردا على دعوة أطلقها الإثنين مدرب المنتخب الوطني، روبرتو مانشيني طالب فيها المدربين والأندية الإيطالية بأن يكون لديهم المزيد من الشجاعة لإتاحة فرص اللعب أمام الشباب الايطالي  في مباريات الدوري.

وحسب بيانات تداولتها وسائل إعلام رياضية، فإن 60% من اللاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم في  المباريات الثلاث الأولى لدوري الموسم الحالي أجانب كما أن 5 أندية فقط يتفوق فيها عدد اللاعبين الإيطاليين على الاجانب.

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