18 لاعبا في «غربية» ليبيا للتنس الأرضي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 02:04 مساء
أبطال المنطقة الغربية للتنس الأرضي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدير الإعلام بالاتحاد الليبي للتنس الأرضي امحمد اللموشي أن 18 لاعبا تأهلوا عن المنطقة الغربية لبطولة ليبيا التي ستقام بطرابلس منتصف شهر سبتمبر الجاري.

اللاعبون هم: مؤنس شحاته ومحمد جمعة ومحمود خالد وعبيدة السوكني وأحمد رقيق ورضا السوكني وأحمد طبطابة في فئة تحت 10 أعوام.

وفي فئة تحت 12 عاما تأهل إبراهيم اشتيوي وعبدالرحمن أبوقصيعة وأبوبكر يوسف وعبدالسلام السوكني وهمام الشكماك ومروان عبدالرزاق.

وفي فئة 14 عاما تأهل هشام الفزاني ولقمان يوسف ومحمد الطيب والياس إسكندر وأكرم أبونوارة وصفوان الزيادي.

وفي فئة الكبار تأهل اللاعبون سفيان بادي ومحمد المهدي ومحمد الجمل وأحمد مسعود ومحمد سلطان وأحمد مورجان.

تصفيات مماثلة ستقام بالمنطقة الشرقية لمعرفة المتأهلين منها لبطولة ليبيا المقبلة.

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