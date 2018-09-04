مغمور يطيح بقمة «فيدرر» و «دجوكوفيتش»

السويسري روجيه فيدرر المصنف الثاني في التنس (أرشيفية : الإنترنت)

خسر السويسري روجيه فيدرر المصنف الثاني، وخرج من الدور الرابع لبطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، الإثنين، أمام الأسترالي جون ميلمان بنتيجة 6-3 و5-7 و6-7 (7-9) و6-7 (3-7).

تعد تلك المرة الأولى التي ينتهي فيها مشوار السويسري الفائز بلقب البطولة خمس مرات بهذا الشكل المبكر من فلاشينغ ميدوز منذ أن خسر في الدور الرابع أيضا أمام الإسباني تومي روبريدو العام 2013، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

فيما كانت أسوأ نتيجة لفيدرر في الغراند سلام حين خرج من الدور الثالث لأستراليا المفتوحة العام 2015 على يد الإيطالي أندرياس سيبي.

وكان روجيه، البالغ من العمر 37 عاما، يسعى للحصول على لقب هذه البطولة للمرة السادسة، وسوف يواجه ميلمان الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الأربعاء.

ووقف الأسترالي، الذي تبقى أفضل نتيجة له على صعيد دورات رابطة المحترفين وصوله هذا الموسم الى نهائي دورة بودابست، حائلا دون مواجهة انتظرها عشاق التنس حول العالم في ربع النهائي بين فيدرر والصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف سادسا، الذي حجز بطاقته في وقت سابق بفوزه على البرتغالي جواو سوزا 6-3 و6-4 و6-3.

حظى موسم 2012 لفيدرر بأكبر عدد من الانتصارات منذ العام 2006 وأعلى نسبة فوز وعدد بطولات منذ العام 2007 بعد أن وصل فيدرر إلى الدور قبل النهائي من بطولة استراليا المفتوحة 2012، وبذلك واجه نادال للمرة رقم 27، وخسر في أربع مجموعات، ثم فاز ببطولة روتردام المفتوحة للمرة الأولى منذ 2005 بفوزه على خوان مارتن دل بوترو، ولعب فيدرر في بطولة دبي للتنس، حيث هزم البريطاني آندي موراي في النهائي وفاز بلقب البطولة للمرة الخامسة في مسيرته.