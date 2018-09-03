عاجل: صلاح يدخل القائمة الثلاثية لأحسن لاعب في العالم

صلاح يتوسط لوكا وكريستيانو (أرشيفية : الإنترنت)

دخل نجم الكرة المصرية والعربية والأفريقية محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي القائمة الثلاثية والنهائية لأفضل لاعب في العالم عن العام 2018.

وأُعلن منذ قليل، منافسة صلاح للثنائي الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، ونجم يوفنتوس وريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو على الجائزة الكبرى، وهو نفس الثلاثي الذي نافس على الأفضل في أوروبا وحصدها مودريتش، بينما جاء صلاح ثالثًا.

وتنافس 10 لاعبين بالقائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب وهم: المصري محمد صلاح «ليفربول» الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، والكرواتي لوكا مودريتش « ريال مدريد» الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو «يوفنتوس» الإيطالي، والبلجيكي إيدن هازارد «تشيلسي» الإنجليزي، والفرنسي أنطوان جريزمان «أتلتيكو مدريد» الإسباني، والأرجنتيني ليونيل ميسي «برشلونة» الإسباني، والبلجيكي كيفين دي بروين «مانشستر سيتي» الإنجليزي، والفرنسي رافاييل فاران «ريال مدريد» الإسباني، والإنجليزي هاري كاين «توتنهام» الإنجليزي.