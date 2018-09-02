بالفيديو.. نجم ليفربول ينظف حمام مسجد

ساديو ماني «وسط» يشارك في تنظيف مسجد بليفر بول (الإنترنت)

انتشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر مشاركة ساديو ماني، مهاجم منتخب السنغال، ونادي ليفربول الإنجليزي، في تنظيف حمامات أحد المساجد بمدينة ليفربول.

وحظي الفيديو بإعجاب مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا ماني باللاعب «المحترم» الذي «لم يخجل من تنظيف دورة مياه المسجد»، وفقًا لـ«بوابة الأخبار المصرية».

وظهر نجم فريق ليفربول ممسكًا بخرطوم مياه لملء أحد الأواني البلاستيكية أثناء عملية تنظيف حمامات المسجد.

وكان السنغالي ساديو ماني الذي وصل إلى هدفه الرابع كهداف للمسابقة برر تراجع أداء زميليه محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو التهديفي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حاجتهما للوقت.



ووصل ليفربول لانتصاره الرابع على التوالي على حساب ليستر سيتي 2-1 ليحصد العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي.



وقال ساديو عقب المباراة: «من المبكر الحديث عن تراجع مستوى صلاح وفيرمينو».



وأضاف: «خضنا من 10 إلى 15 يومًا في فترة الإعداد فقط، لذا نحن بحاجة لعدة أسابيع من أجل إظهار الأفضل، حتى أنا كذلك».



وأتم قائلاً: «نحن الثلاثة سنحاول العمل أكثر والتطور لكي نصبح أفضل وأفضل».



وكان صلاح سجل حتى الآن هدفين في المسابقة وصنع هدفًا وحيدًا، فيما سجل فيرمينو أول أهدافه، السبت، في شباك ليستر سيتي.





