فور وصوله القاهرة.. صلاح يكتفي بحارس واحد ويطلب رحلة سريعة قبل دخول معسكر المنتخب

نجم الكرة المصرية ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (أرشيفية : الإنترنت)

وصل فجر اليوم الأحد نجم الكرة المصرية محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي تمهيدا للانضمام لمعسكر المنتخب بداية من غد الإثنين استعدادا لمواجهة النيجر السبت المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن المرحلة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

كان في استقبال صلاح نخبة من القيادات الأمنية يتصدرهم اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار في إطار تنفيذ طلبات وكيل أعمال نجم الكرة المصرية رامي عباس والتي سببت حالة من اللغط والخلافات في الفترة الأخيرة ليستقر الوضع على استقبال صلاح وزميله أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي حيث وصلا معا على طائرة واحدة في صالة كبار الزوار المخصصة للرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين.

اتحاد الكرة نفذ طلبه بتخصيص أربعة من الحراس الشخصيين «البودي جاردز» لصلاح فقط لكنه رفض هذا العدد واكتفى بواحد فقط على أن يصحبه إلى رحلة سريعة رفض الإعلان عنها الأمر الذي دفع مسؤولي اتحاد الكرة المصري لإبلاغه باستعدادهم لإرسال سيارة خاصة له في المكان الذي سيتواجد فيه على أن يكون موعد حضوره لمعسكر المنتخب في تمام الساعة الثانية ظهر غد الإثنين وفقا لتعليمات المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الجديد للمنتخب خصوصا أنه يرغب في الجلوس معه للحديث عن الخلافات وتصفيتها قبل مباراة النيجر في ظل حمله في المباراة لأول مرة شارة القيادة.

أما المحترف الثاني حجازي رفض تماما مصاحبة أي حارس معه على أن يتم تطبيق نفس المعاملة مع جميع اللاعبين المحترفين وفقا لما طلبه صلاح.

وتوسط عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري حازم إمام في الاتفاق على عقد جلسة بين صلاح ورئيس الاتحاد هاني أبوريدة بعد أن نجح في الاتصال بصلاح طالبا منه ضرورة التهدئة حتى عودته إلى مصر لعقد جلسة حاسمة لكثير من المطالب.

وتؤكد مصادر داخل اتحاد الكرة تنفيذ بعض مطالب صلاح، وعلى رأسها توفير حراسة خاصة له طوال فترة تواجده بمصر على أن تؤمن الحراسة مسألة دخول وخروج صلاح للأماكن مع منع الاختلاط به من الجماهير وكذلك وسائل الإعلام المختلفة على أن يتم تنظيم هذه الأمور مع صلاح عبر وكيله رامي عباس.

ومن بين تلك المطالب التي يصعب تحقيقها من جانب الجبلاية توفير رحلات طيران للفريق الوطني من فئة كبار رجال الأعمال بهدف إراحة اللاعبين بدلا من الجلوس بشكل ثلاثي كما ذكر صلاح في تصريحاته وبياناته الأمر الذي يزيد الإجهاد في السفر خصوصا مع الرحلات الطويلة، لأن اللوائح صريحة من جانب وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن، التي ترسم شكل وملامح وطريقة السفر لبعثات المنتخبات المختلفة بإلزام السفر عبر خطوط الطيران الوطنية على أن يسافر اللاعبون على الفئة السياحية.

بينما مسؤولو البعثة هم أصحاب حق الفئة المميزة من طيران رجال الأعمال وأي تغيير يعد مخالفة مالية وقانونية نظرا للفارق المالي بين الفئتين رجال الأعمال والسياحي الذي اعتاد عليه الفريق الوطني طوال السنوات الماضية لتبقى الأفضلية في توفير طائرة خاصة على الخطوط الوطنية فقط لكن حازم إمام توصل إلى مشاورات لبحث الأزمة من الناحية القانونية مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الذي وعد بالمساهمة عبر التدخل وتذليل كثير من العقبات والمطالب كونها في الصالح العام.