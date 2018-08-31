هل يطبق الاتحاد الأوروبي تقنية الفيديو بدوري الأبطال؟

الاتحاد الأوروبي يتجه لاستخدام تقنية الفيديو بدوري الأبطال الموسم المقبل

قال الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة، إن الاتحاد يخطط لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في دوري الأبطال الموسم المقبل، لكن من غير المرجح استخدامها هذا الموسم حتى في المباراة النهائية.

ويقاوم الاتحاد القاري حتى الآن استخدام هذه التقنية التي تتيح إعادة مشاهدة بعض الأحداث المثيرة للجدل خلال المباريات، وجرى تطبيقها في كأس العالم بروسيا هذا العام.

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وقال تشيفرين إنه توجد نية لاستخدام هذه التقنية الموسم المقبل من الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات، ثم باقي مباريات البطولة وكذلك خلال مباراة كأس السوبر التي تجمع الفائز بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي. ومن المقرر استخدامها أيضًا في كافة مباريات دور المجموعات وأدوار خروج المغلوب.

وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة للصحفيين «نخطط حاليًا لاستخدام تقنية حكم الفيديو الموسم المقبل بداية من كأس السوبر. هذه التقنية ليست واضحة تمامًا بالنسبة لي حتى الآن، لكن في الوقت ذاته ندرك أنه لا يوجد مجال للتراجع على الإطلاق».

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وتابع: «هذه التقنية مثيرة للجدل أكثر مما تبدو. نخطط لتنفيذها الموسم المقبل لكن سننتظر ونرى ما سيحدث. لا أريد تأكيد أي شيء بنسبة مئة بالمئة».

وبشأن استخدامها في نهائي نسخة الموسم الحالي قال تشيفرين «لا أستبعد ذلك لكن في الوقت الحالي لا يبدو أن ذلك سيحدث».