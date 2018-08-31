هل يطبق الاتحاد الأوروبي تقنية الفيديو بدوري الأبطال؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 أغسطس 2018, 04:50 مساء
الاتحاد الأوروبي يتجه لاستخدام تقنية الفيديو بدوري الأبطال الموسم المقبل

قال الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة، إن الاتحاد يخطط لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في دوري الأبطال الموسم المقبل، لكن من غير المرجح استخدامها هذا الموسم حتى في المباراة النهائية.

ويقاوم الاتحاد القاري حتى الآن استخدام هذه التقنية التي تتيح إعادة مشاهدة بعض الأحداث المثيرة للجدل خلال المباريات، وجرى تطبيقها في كأس العالم بروسيا هذا العام.

تعرف على الحالات الـ 4 التي ستستخدم فيهم تقنية الفيديو

وقال تشيفرين إنه توجد نية لاستخدام هذه التقنية الموسم المقبل من الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات، ثم باقي مباريات البطولة وكذلك خلال مباراة كأس السوبر التي تجمع الفائز بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي. ومن المقرر استخدامها أيضًا في كافة مباريات دور المجموعات وأدوار خروج المغلوب.

وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة للصحفيين «نخطط حاليًا لاستخدام تقنية حكم الفيديو الموسم المقبل بداية من كأس السوبر. هذه التقنية ليست واضحة تمامًا بالنسبة لي حتى الآن، لكن في الوقت ذاته ندرك أنه لا يوجد مجال للتراجع على الإطلاق».

هذه أول دولة عربية تطبق تقنية الفيديو في تحكيم المباريات

وتابع: «هذه التقنية مثيرة للجدل أكثر مما تبدو. نخطط لتنفيذها الموسم المقبل لكن سننتظر ونرى ما سيحدث. لا أريد تأكيد أي شيء بنسبة مئة بالمئة».

وبشأن استخدامها في نهائي نسخة الموسم الحالي قال تشيفرين «لا أستبعد ذلك لكن في الوقت الحالي لا يبدو أن ذلك سيحدث».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
إليزابيتا ترينتا: إيطاليا لن تكون ميناء الإنزال الوحيد لعملية صوفيا
ليبيا
المنتخب الليبي يستعين بإيطالي في معسكر القاهرة
رياضة محلية
مودرتش يخطف جائزة أفضل لاعب في أوروبا من صلاح والقرعة تقسو على برشلونة
رياضة عالمية
تأسيس التجمع السياسي لأعضاء مجلس نواب الطوارق
ليبيا
سالفيني لماكرون: توقف عن زعزعة استقرار ليبيا من أجل مصالح اقتصادية
ليبيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
كاريكاتير
إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة
رياضة محلية
الأزمات تطيح بمنتخب الناشئين والمغرب يتأهل إلى نهائيات الأمم
رياضة محلية
قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
النواب الداعمون الاتفاق السياسي: «الرئاسي» لم يعد يمثل «التوافق».. ويجب إعادة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا سميت البطاطا المقلية بـ«French Fries»؟