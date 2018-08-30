مودرتش يخطف جائزة أفضل لاعب في أوروبا من صلاح والقرعة تقسو على برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أغسطس 2018, 07:09 مساء

في ليلة توقف فيها زمن «الساحرة المستديرة»، «خدعت» جائزة أفضل لاعب في أوروبا، جماهير النجم المصري محمد صلاح، لتعانق النجم الكرواتي، لوكا مودرتش، عن موسم 2017 - 2018.

وتفوق نجم خط وسط ريال مدريد، مودرتش، على صلاح وأحسن لاعب في العالم خمس مرات، كرستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي حاليًا.

وحقق كرستيانو رونالدو لقب أحسن مهاجم وكيلور نافاس أفضل حارس مرمى، وزميله في ريال مدريد، سيرجيو راموس، كأحسن مدافع، والكرواتي لوكا مودرتش كأحسن لاعب خط وسط، في البطولة.

وأقيمت مراسم سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، اليوم، في إمارة موناكو الفرنسية وكذلك الإعلان عن جوائز الأفضل في الموسم الماضي من المسابقة الأهم بالقارة العجوز.

وشهدت إمارة موناكو الفرنسية، حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، للإعلان عن جوائز أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين خلال الموسم الكروي الماضي، كما سيتم خلال نفس الحدث سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما جرت قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال في نسخته 2018 - 2019.

 

جدول دور المجموعات لموسم 2018 - 2019 (بوابة الوسط)
لوكا مودرتش
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