بالصور.. طائرة خاصة تقل محمد صلاح إلى موناكو في «ليلة تاريخية»

محمد صلاح أمام الطائرة الخاصة التي أقلته إلى موناكو (موقع فيفا عربي)

النجم العالمي محمد صلاح .. يصل موناكو علي متن طائرة خاصه تابعه لولايه موناكو الفرنسية، استقلها فور وصوله إلى فرنسا ، لحضور حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الخميس.

وستكون ليلة تاريخية تلك التي تنتظر النجم المصري محمد صلاح، في حال تم تتويجه بلقب أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018.

وتشهد إمارة موناكو الفرنسية، حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، للإعلان عن جوائز أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين خلال الموسم الكروي الماضي، كما سيتم خلال نفس الحدث سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقبل أيام، أعلن اليويفا أن صلاح وأفضل لاعب في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم الأخيرة في روسيا، هم قوام القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

والجائزة التي أقرها "اليويفا" عام 2011، اكتسبت أهميتها بعد انضمام جائزة الكرة الذهبية إلى جائزة الاتحاد الدولي لأفضل لاعب في العالم عام 2010.

ومنذ النسخة الأولى من جائزة أفضل لاعب في أوروبا في العام عام 2011، بات صلاح جناح ليفربول أول لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم للقائمة النهائية للمنافسة على اللقب.

كما أصبح الجناح صاحب الـ26 عامًـا أول لاعب مصري أو عربي أو أفريقي يتم اختياره للقائمة القصيرة.

ويمتلك رونالدو الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بهذه الجائزة (3 مرات)، مقابل مرتين لليونيل ميسي لاعب برشلونة، ومرة واحدة لكل من زميله السابق في الفريق الكتالوني أندريس إنييستا ولاعب بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري.

مجسم جائزة أفضل لاعب في أوروبا