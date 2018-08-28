«فيفا» يدافع عن محمد صلاح ضد الاتحاد المصري بطريقة مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 10:31 مساء
النجم المصري محمد صلاح (سكاي نيوز)

دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم على خط الأزمة الحالية التي نشبت بين نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، و الاتحاد المصري لكرة القدم.

وركز الاتحاد الدولي على وصف اللاعب في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع «تويتر»، بـ«موهبة فذة وشخصية جذابة وسلوك متواضع وطبيعة بسيطة»، متسائلا: «من الذي لا يحب محمد صلاح؟»، وفقًا لـ«يورو سبورت».

وأرفق حساب الاتحاد الكرة الدولي باللغة العربية، بتغريدته، رابطا لمقال نشره موقع الفيفا عن محمد صلاح بعنوان "كيف أسَرَ محمد صلاح قلوب العالم"، سرد خلالها سريعا مسيرة لاعب و«إنسان» ناجح.

وركز الفيفا في مقاله على أداء صلاح المميز خلال الموسم الماضي، سواء مع ليفربول أو منتخب مصر، مشيدا بـ«موهبته الفذة» و«تواضعه الكبير»، فضلا عن كونه«"جسرا بين الثقافات»، حسب وصف الاتحاد الدولي.

وتأتي التغريدة والمقال في خضم أزمة صلاح مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لتشد على عضد اللاعب صاحب الـ26 عاما، بعد خروج النزاع إلى العلن مجددا قبل يومين.

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