اتحاد الكرة يواجه «مخطط» أندية الممتاز بدعوتهم لاجتماع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 05:06 مساء
من اجتماع سابق لاتحاد الكرة بمندوبي الأندية (صفحة اتحاد الكرة)

وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم، الدعوة إلى أندية الدوري الممتاز، لعقد اجتماع في الثالث من الشهر المقبل، لمناقشة العديد من القضايا قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يتم الاجتماع برئاسة رئيس الاتحاد، جمال الجعفري، في فندق كورنثيا بطرابلس، لمناقشة القضايا التي حددها خطاب الاتحاد في:

- بداية مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2018-2019.
- تأسيس رابطة أندية الدورى الممتاز واللائحة الخاصة بالرابطة.
- تحديد موعد للاجتماع الخاص بانتخاب مجلس الرابطة.

يذكر أن عدد من أندية الدوري الممتاز «الأهلي بنغازي، والنصر، والأهلي طرابلس والمدينة»، طالبت الاتحاد رسميًا بعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، ومناقشة مسيرة الموسم المنصرم، وتكوين رابطة الأندية التي ستدير مسابقتي الدوري الممتاز وكأس ليبيا، قبل انطلاق الموسم الجديد الذي أعلنه الاتحاد منتصف سبتمبر المقبل.

وطالب نادي النصر، بانتظار اجتماع رابطة الأندية المشكلة حديثا، وهو اجتماع تقرر مسبقا أن يكون مطلع سبتمبر المقبل.

وفي الوقت الذي لم يرفض اتحاد الكرة عقد الجمعية العمومية، فهو لم يعلن أيضا عن موعد انعقادها، وهو ما تسعى هذه الأندية لمخالفته، لضمان مسائلة المكتب التنفيذي للاتحاد ولجانه، عن جملة من الأحداث تراها قد أخلت بحسن التنظيم للمسابقات الكروية.

ويظهر من إصرار هذه الأندية، أو بعضها، رغبتها في الدفع باتجاه تغيير المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، وهو أمر قد يبدو صعبًا، لكن ربطه ببدء مسابقة الدوري قد يجعل هذه البداية صعبة جدا، ما لم تكن مستحيلة.

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