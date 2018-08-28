أول جائزة لكريستيانو بقميص يوفنتوس

نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، فوز نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في التصويت على جائزة أفضل هدف خلال الموسم الماضي، وجاء فوز رونالدو في التصويت عن الهدف الذي سجله من تسديدة خلفية مزدوجة لفريق ريال مدريد الإسباني في شباك فريقه الحالي يوفنتوس في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

حاز هدف رونالدو على أعلى عدد من الأصوات، حيث صوت له 200 ألف من إجمالي 346 ألفًا و915 مشاركًا في التصويت، وانتزع رونالدو بذلك اللقب من ماريو ماندزوكيتش زميله بفريق يوفنتوس، والذي كان قد توج بالجائزة في الموسم السابق عن هدفه في شباك ريال مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

كما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بالجائزة في موسمي 2014 / 2015 و2015 / 2016، لتعد تلك أول جائزة يحصدها الأسطورة البرتغالية وهو بقميص يوفنتوس.