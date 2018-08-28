أول جائزة لكريستيانو بقميص يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 03:48 مساء
نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، فوز نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في التصويت على جائزة أفضل هدف خلال الموسم الماضي، وجاء فوز رونالدو في التصويت عن الهدف الذي سجله من تسديدة خلفية مزدوجة لفريق ريال مدريد الإسباني في شباك فريقه الحالي يوفنتوس في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

حاز هدف رونالدو على أعلى عدد من الأصوات، حيث صوت له 200 ألف من إجمالي 346 ألفًا و915 مشاركًا في التصويت، وانتزع رونالدو بذلك اللقب من ماريو ماندزوكيتش زميله بفريق يوفنتوس، والذي كان قد توج بالجائزة في الموسم السابق عن هدفه في شباك ريال مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

كما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بالجائزة في موسمي 2014 / 2015 و2015 / 2016، لتعد تلك أول جائزة يحصدها الأسطورة البرتغالية وهو بقميص يوفنتوس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شكوى ضد أهلي بنغازي في الاتحاد الدولي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - خيارات السراج
كاريكاتير
«الأعلى للدولة» يقترح 4 إجراءات لوقف اشتباكات طرابلس
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في طرابلس
ليبيا
الورشفاني: الذين يهاجمون مقرات الدولة العسكرية بطرابلس «مجموعات إرهابية»
ليبيا
وفاة آمر المدفعية والدبابات بكتيبة النواصي
ليبيا
محمد صلاح يشتبك مع اتحاد الكرة المصري ووكيله يصعّد الأزمة
رياضة عالمية
الدينار يواصل التراجع في السوق السوداء
ليبيا
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في ...
ليبيا
فرانس برس: جماعات جهادية ومسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار جديد قد يغني عن زراعة الكبد