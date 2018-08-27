شاهد الآن.. محمد صلاح يفضح اتحاد الكرة المصري على الهواء من إنجلترا

محمد صلاح (أرشيفية: الإنترنت)

كتب النجم المصري، محمد صلاح، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه سيخاطب جماهيره مباشرة من خلال صفحته، بعد دقائق، ليكشف عن أسباب التوتر الذي أصاب علاقته باتحاد الكرة المصري، مؤخرًا.

وكتب هداف فريق ليفربول وأحسن لاعب في الدوري الانجليزي الموسم الماضي، قائلاً: «خلال دقائق قليلة سأكون معكم لايف على الفيس بوك لشرح كل ما أثير في الساعات الأخيرة».

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وتصاعدت سريعا مشكلة النجم محمد صلاح مع اتحاد الكر، إثر تغريدة غاضبة من اللاعب على تجاهل مراسلاته، أعقبها رد تناقلته وسائل الإعلام المصرية ونسبته لاتحاد الكرة المصري دون أن تتأكد مصداقيته.

صلاح، المتألق في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وصاحب هدفي مصر اليتيمين في نهائيات مونديال 2018 هاجم، مساء الاثنين، الاتحاد المصري لكرة القدم، وأبدى استياءه من «تجاهل» رسائله ورسائل محاميه.

وكتب صلاح في تغريدة: «الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما، فليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا»؟!

ولم يوضح نجم منتخب مصر في التغريدة بشكل مباشر موضوع الرسائل التي تبادلها مع الاتحاد المصري، أو «مطالبه»، وهذا ما يتوقع قيامه به عندما يتحدث مباشرة عبر صفحته على «فيس بوك» بعد دقائق.

ودخل صلاح في خلاف مع الاتحاد المصري في أبريل الماضي، على خلفية استخدام صورته في لوحات إعلانية وعلى الطائرة التابعة للمنتخب بعد التأهل لمونديال روسيا، مما سبب له أزمة بسبب تعاقده مع شركة أخرى.

رد منسوب

لكن مواقع رياضية مصرية عدة نقلت عن اتحاد الكرة أنه «لم يتلق أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات (مباشرة) من أي من لاعبي المنتخب الوطني الأول، وبالأخص من جانب النجم محمد صلاح كما تردد، وكل ما تلقاه الاتحاد من مخاطبات رسمية من جانب الوكيل الكولومبي للاعب»، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

ووفقا لما وصفه موقع "في الجول" ببيان اتحاد الكرة لم يتم الرد سريعا على المخاطبات، نظرا لحلول فترة الأعياد، وإرسالها على بريد إلكتروني خاص برئيس الاتحاد وليس بالطرق الرسمية.

واعتبر اتحاد الكرة أن بعض طلبات اللاعب "تمييزية وغير منطقية وهو الأمر غير المسموح به داخل صفوف المنتخب لتمييز لاعب عن الآخرين"، كما أنها "تضمنت إهانة كبيرة وغير مقبولة على الإطلاق في صياغتها وتفاصيلها".

خطاب مزور

لكن تغريدة على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة عادت فذكرت لاحقا أنه «يتم تداول خطاب مزور موقع باسم رئيس الاتحاد بخصوص صلاح»، دون أن تحدد مضمون الخطاب وإذا ما كان نفس الرد السابق المنسوب للاتحاد من قبل وسائل إعلامية.

يشار إلى أن ملخص طلبات صلاح الجديدة، وفق وسائل إعلامية مصرية، تتعلق مجددا باستغلال الحقوق الخاصة باللاعب وتعاقداته الشخصية، وتعارضها مع تعاقدات المنتخب، وضمان ألا يتكرر ذلك الأمر.