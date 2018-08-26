بالفيديو.. محمد صلاح يحافظ على رقمين «خرافيين» في «البريميرليغ»

محمد صلاح لحظة تسديده الهدف في مرمى برايتون (أرشيفية: افنترنت)

الهدف الرائع الذي سجله النجم محمد صلاح، في مرمى فريق برايتون، أمس، مكنه من الحفاظ على رقمين «إعجازيين» في الملاعب الإنجليزية.

وتنوعت إشادات وسائل الإعلام الانجليزية، بتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 بطريقة رائعة، لينتزع «الريدز»، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق ثالث انتصار على التوالي، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

فبهدفه في برايتون تمكَّن صلاح من الحفاظ على رقمين «خرافيين» خلال مسيرته مع ليفربول، إذ أحرز هدفه رقم 29 خلال 29 مباراة على ملعب «إنفيلد بارك» منذ انتقاله إلى ليفربول صيف العام الماضي.

كما يعد هذا الهدف رقم 21 خلال 21 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، خاضها صلاح بمعقل «الريدز» خلال الفترة ذاتها.

صلاح الذي اكتسح جوائز الموسم الماضي بإحراز الحذاء الذهبي لأفضل هداف، ولقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، يبدو على طريق موسم رائع يتمنى تتويجه بلقب للفريق العريق.