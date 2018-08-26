برشلونة يبعد المصراتي «الصغير» عن الإغراءات الخليجية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 03:54 مساء
على يوسف المصراتي، أمام شعار أكاديمية «وسباك» (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مدافع أهلي بنغازي وأكاديمية «وسباك» ليبيا لكرة القدم، علي يوسف المصراتي، أنه فضَّل الالتحاق بمعسكر أكاديمية وسباك بمدينة برشلونة بعد أن تم اختياره ضمن أفضل 6 رياضيين، للمعايشة داخل الأكاديمية الأم لمدة ثلاثة أشهر؛ لكسب مزيد من الخبرة تحت طاقم تدريب إسباني محترف.

من جانبه، قال مدير أكاديمية وسباك، فرع شمال أفريقيا، محمد إحواس: «الأكاديمية تلقت بالفعل عروضًا خليجية مغرية لضم المصراتي، بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال بطولة العرب للأكاديميات التي استضافها نادي السد القطري أول أغسطس الجاري».

وأوضح أحواس: «هناك نادٍ قطري وآخر كويتي تواصلا مع إدارة الأكاديمية للتفاوض حول القنوات الرسمية الواجب اتباعها لضم المصراتي (الصغير) البالغ من العمر 17 عامًا، إلا أن اللاعب فضَّل عدم التعجل في الاحتراف قبل أن يخوض مرحلة التعايش في نادي برشلونة».

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