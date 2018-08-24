الرجوب يرد على قرار الفيفا.. ويتقدم باستئناف ضده

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 05:38 مساء

اعتبر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، الجمعة، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بإيقافه 12 شهرًا عن المشاركة في المباريات  «غير عادل»، مؤكدًا أنه سيتقدم باستئناف ضده.

وقال الرجوب في اتصال مع وكالة «فرانس برس»: «هذا القرار غير صحيح وغير عادل، ونحن سنعمل على استئناف القرار في محكمة الاستئناف التابعة للفيفا، وأخذ كل الإجراءات القانونية في إطار قوانين الفيفا».

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وأتى قرار الفيفا القاضي بمنع الرجوب من المشاركة في أي مباراة أو مسابقة، على خلفية دعوته قبل شهرين لحرق قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال خوض منتخب بلاده مباراة ودية ضد إسرائيل في القدس.

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