بسبب ليونيل ميسي.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 04:16 مساء
جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمدة عام كامل

قررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إيقاف جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمدة عام كامل، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف فرنك سويسري، بتهمة التحريض على العنف والكراهية.

وأوضح الفيفا في بيان نشره على موقعه على الإنترنت، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، أن القرار يأتي بعد تصريحات جبريل الرجوب التي تخالف المادة 53 من لوائح الفيفا، وذلك عندما طالب بحرق قمصان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وشنّ جبريل الرجوب حملة ضد منتخب الأرجنتين وقائده ميسي، عندما قرر الاتحاد الأرجنتيني إقامة مباراة بين منتخب التانغو وإسرائيل في القدس، قبل أن تُـلغى المباراة بسبب ضغوط في يونيو الماضي.

وحثّ حينها جبريل الرجوب الجماهير على حرق صور وقمصان هداف برشلونة التاريخي، في حال حضوره إلى القدس للمشاركة في المباراة.

ووفق بيان الفيفا فإنه يحظر على رئيس الاتحاد الفلسطيني المشاركة في أي مباراة أومنافسة مستقبلية خلال الفترة المحددة (12 شهرًا)، وبالتالي لن يتمكن الرجوب من حضور مباريات كرة القدم أوالمسابقات بأي صفة رسمية، أو المشاركة في الأنشطة الإعلامية في الملاعب أو في محيطها.

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