بدون ميسي.. العالم يقارن بين إنجازات صلاح ورونالدو ومودريتش قبل اختيار الأفضل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 10:04 مساء
صورة تركيب تضم «من اليمين» رونالدو وصلاح ومودرتش (صفحة يويفا)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائز أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017/2018.

وشملت القائمة كلاً من المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، والكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد، بينما خلت القائمة من اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وحرصت كبرى وسائل الإعلام الأوروبية، على نشر تقارير استباقية للمقارنة بين إنجازات كل من الثلاثي المرشح لجائزة الأفضل في أوروبا، في الموسم الماضي، وجاء منها:

لوكا مودريتش

الجوائز الجماعية: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، السوبر الإسباني، المركز الثاني مع منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

الجوائز الفردية: أفضل لاعب في كأس العالم روسيا 2018.

الظهور في دوري أبطال أوروبا: لعب 11 مباراة وسجل هدفًا واحدًا وصنع آخر.

الظهور في الدوري الإسباني: شارك في 26 مباراة وسجل هدفًا واحدًا.

كريستيانو رونالدو

الإنجازات الجماعية: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، السوبر الإسباني.

الإنجازات الفردية: رقم قياسي في عدد مرات الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا (5 مرات)، ورقم قياسي في عدد مرات الفوز بلقب هداف «التشامبيونز ليغ» (6 مرات).

الظهور في دوري أبطال أوروبا: شارك في 13 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع 3 أهداف.

الظهور في الدوري الإسباني: شارك في 27 مباراة وسجل 26 هدفًا.

المصري محمد صلاح

الإنجازات الجماعية: المركز الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الإنجازات الفردية: أفضل لاعب أفريقي في 2017، وأفضل لاعب في «البريمير ليغ»، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

الظهور في دوري أبطال أوروبا: 13 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف .

الظهور في الدوري الإنجليزي: شارك في 36 مباراة سجل خلالها 32 هدفًا.

 وبعيدًا عن المرشحين الثلاثة، نلقي الضوء على الأسطورة الأرجنتينية:

 ليونيل ميسي

الإنجازات الجماعية: ثنائية الدوري والكأس الإسبانيين.

الإنجازات الفردية: لقب هداف الدوري الإسباني، الحذاء الذهبي الأوروبي.

الظهور في الدوري الإسباني: شارك في 36 مباراة وسجل 34 هدفًا.

في دوري أبطال أوروبا: شارك في 10 مباريات وسجل 6 أهداف.

 

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