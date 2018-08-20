الاتحاد المصراتي يضم بن دلة ويجدد لحارسه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 08:25 مساء
هشام بن دلة يوقع على عقود الاتحاد المصراتي (أرشيفية: اإنترنت)

أعلنت إدارة نادي الاتحاد المصراتي تعاقدها مع اللاعب الدولي السابق هاشم بن دلة، في صفقة انتقال حرة، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

 ويشغل بن دلة «34 سنة» مركز الظهير الأيسر، وسبق له اللعب لفرق «العروبة، الأهلي بنغازي، الخمس»، كما مثَّل المنتخب الوطني في العديد من المناسبات.

وضمن مجهودات إدارة الاتحاد المصراتي لدعم الفريق، جددت لجنة التعاقدات باللجنة الفنية للفريق الأول لكرة القدم عقد حارس المرمى عمار مسعود، ليكون ضمن تشكيلة الفريق الأول في الموسم الجديد 2018 /2019، والذي من المقرر أن ينطلق منتصف شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن عمار «27 سنة»، شارك الموسم الماضي في 12 مباراة من أصل 15 مباراة لعبها الفريق، واختاره المدرب الوطني، جلال الدامجة، ضمن تشكيلة المنتخب الوطني الأول.

يشار إلى أن لجنة التعاقدات سبق أن جددت التعاقد مع حارس المرمى، محمد المدني، لموسم جديد.

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