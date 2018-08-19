أول ضحايا كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي

حارس مرمى نادي كييفو فيرونا الإيطالي ستيفانو سورنتينو (إنترنت)

كشف نادي كييفو فيرونا الإيطالي عن إصابة حارس مرماه ستيفانو سورنتينو بكسر في الأنف عقب مواجهة يوفنتوس، والذي حقق فوزًا مهمًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى والافتتاحية من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم «سيريا أ».

وجاءت إصابة ستيفانو سورنتينو على خلفية كرة مشتركة جمعته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، حيث التحم «الدون» مع سورنتينو في كرة مشتركة تسببت في إصابته.

وخرج سورنتينيو من المباراة مباشرة عقب إصابته، بعدما غاب عن الوعي لدقائق ليحل محله سيكولين الحارس البديل، ليتلقى هدفًا في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.

وفي بيان رسمي قال نادي كييفو فيرونا إن الفحوصات الطبية أكدت إصابة الحارس بكسر في الأنف بالإضافة إلى إصابة في الكتف، ولم يشر النادي إلى المدة التي سيغيبها الحارس عن الملاعب.

وفاز يوفنتوس على كييفو فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ورغم أن المباراة شكلت الظهور الأول للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلا أنه لم يظهر في الأهداف الثلاثة، والتي جاءت عبر سامي خضيرة بالهدف الأول لليوفي في الدقيقة الثالثة قبل أن يدرك ماريوس ستبينسكي التعادل في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 56 تمكن إيمانويل جانكيريني من تسجيل هدف التقدم لكييفو فيرونا قبل أن يسجل ماتيا باني لاعب كييفو التعادل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة تمكن فيدريكو بيرنادريكسي من حسم الأمور بتسجيل الهدف الثالث ليضمن أبناء السيدة العجوز نقاط المباراة كاملة.



وانتقل النجم البرتغالي في صفقة مدوية هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني لليوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، كما نال إشادة مدربه ماسيمليانو أليغري على الأداء والقدرة السريعة على الانسجام.

وكعادته خطف كريستيانو الأضواء، وخرج برسالة باللغة الإيطالية عبر تويتر، مرفقًا الرسالة بصورة وهو يراوغ أحد لاعبي فيرونا خلال المباراة قائلاً «سعيد بالانتصار الأول بقميص اليوفي».