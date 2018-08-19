«ريمونتادا» ورسالة بالإيطالي في أول ظهور لكريستيانو مع يوفنتوس

كريستيانو في لقاء يوفنتوس أمام كييفو فيرونا (إنترنت)

حقق يوفنتوس فوزًا مهمًا على كييفو فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى والافتتاحية من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم «سيريا أ».

ورغم أن المباراة شكلت الظهور الأول للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلا أنه لم يظهر في الأهداف الثلاثة، والتي جاءت عبر سامي خضيرة بالهدف الأول لليوفي في الدقيقة الثالثة قبل أن يدرك ماريوس ستبينسكي التعادل في الدقيقة 38، وفي الدقيقة 56 تمكن إيمانويل جانكيريني من تسجيل هدف التقدم لكييفو فيرونا قبل أن يسجل ماتيا باني لاعب كييفو التعادل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة تمكن فيدريكو بيرنادريكسي من حسم الأمور بتسجيل الهدف الثالث ليضمن أبناء السيدة العجوز نقاط المباراة كاملة.

وكعادته خطف كريستيانو الأضواء، وخرج برسالة باللغة الإيطالية عبر تويتر، مرفقًا الرسالة بصورة وهو يراوغ أحد لاعبي فيرونا خلال المباراة قائلاً «سعيد بالانتصار الأول بقميص اليوفي».



وانتقل النجم البرتغالي في صفقة مدوية هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني لليوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، كما نال إشادة مدربه ماسيمليانو أليغري على الأداء والقدرة السريعة على الانسجام.