الأهلي المصري يصحح مساره في «راديس» أمام الترجي بدوري الأبطال

جانب من مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي (إنترنت)

تخطى الأهلي المصري عقبة نظيره الترجي التونسي بالفوز عليه، الجمعة، بهدف نظيف أحرزه مهاجمه المغربي وليد أزارو، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب راديس في تونس، ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

نجاح الأهلي في خطف فوز خارج ملعبه ضمن الجولة الخامسة، ساهم بقوة في تحسين صورته وتصحيح مساره في البطولة، بعدما تأزم بسبب التعادل والخسارة في الجولتين الأولى والثانية، قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية جعلته يتصدر المجموعة برصيد عشر نقاط متساويًا مع الترجي، لكن متفوقًا عليه بنتائج المواجهات المباشرة.

فوز الأهلي في راديس عمَّـق العقدة التونسية، بعدما فشل الترجي في إنهاء عقدة الأهلي خلال السنوات الأخيرة، لتستمر لفترة جديدة ومع المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون، الذي بات في طريقه نحو السير على خطى البرتغالي مانويل جوزيه وحسام البدري وفتحي مبروك وجميعهم حققوا الفوز في تونس.

وبالعودة للتاريخ فمنذ 30 يوليو 2011، لم ينجح الترجي في تحقيق أي انتصار على الأهلي المصري سواء في مصر أو تونس، ويعد آخر انتصار للترجي على الأهلي ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات لنسخة 2011، وفاز الترجي بهدف نظيف، بعد ذلك، لعب الأهلي أمام الترجي 9 مواجهات مختلفة بين دوري الأبطال والكونفدرالية، في مصر وتونس، ولم يحقق الترجي أي انتصار، حيث تعادل في 4 مباريات، وخسر في 5 مواجهات.