تشييع ضحايا جسر جنوى يلقي بظلاله على افتتاحية الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 05:47 مساء
من مباراة سابقة ليوفنتوس وفيرونا (أرشيفية: الإنترنت)

يتردد اليوم داخل الأوساط الكروية الإيطالية، أن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل، سوف تؤجل بسبب انهيار جسر موراندي، بمدينة جنوى، والذي أدى إلى 39 حالة وفاة. 

من جانبه نشر موقع «كالتشيو ميركاتو»، أن مراسم تشييع ضحايا انهيار الجسر، ستقام يوم السبت المقبل، وهو نفس تاريخ مباراتي «كييفو فيرونا ويوفنتوس - لاتسيو ونابولي»، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن تلعب هذه الأندية في هذا التوقيت.

ولفت الموقع الأكثر شهرة في إيطاليا، إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، من المتوقع أن يصدر بيانًا رسميًا خلال الدقائق القليلة المقبلة حول هذا الأمر

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