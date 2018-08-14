بث الدوري الإسباني مباشرة مجانًا في 8 دول

من إحدى مباريات برشلونة وريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت رابطة كرة القدم في إسبانيا أنها توصلت إلى اتفاق استثنائي مع شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتمكين مستخدميها في بعض المناطق في العالم من متابعة مباريات الدوري الإسباني مباشرة ومجانًا.

ووصفت الرابطة الإسبانية هذا الاتفاق مع شبكة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم، بـ «الرائد»، الذي «يفتح حقبة جديدة في النقل المباشر للأحداث الرياضية»، وفقًا لـ«يورو سبورت».

وأوضحت أن «كل المباريات الـ380 لأندية الدرجة الإسبانية الأولى في كرة القدم ستصبح متوافرة مجانًا على فيسبوك في ثماني دول: أفغانستان وبنغلاديش وبوتان الهند ونيبال وجزر المالديف، وسريلانكا وباكستان».

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي توقِّع فيها الرابطة عقدًا للنقل المباشر عبر منصة شبكة للتواصل الاجتماعي، والعقد يستهدف بشكل خاص الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مع 1.3 مليار نسمة. ويبلغ عدد مستخدمي الهواتف الخلوية في الهند أكثر من مليار شخص، بينما يتمتع نحو نصف المليار باتصال شبكة الإنترنت.

وأعربت الرابطة عن سرورها بتوقيع عقدها الأول للنقل المباشر عبر منصة شبكة للتواصل الاجتماعي، دون إعطاء تفاصيل عن القيمة المالية التي قدرتها جريدة «ماركا» بـ 90 مليون يورو.

وأشار البيان إلى أن «الاتفاق الذي يمتد لثلاث سنوات، يبدأ من موسم 2018- 2019 الذي ينطلق الجمعة»، مؤكدًا أن «جميع المباريات ستكون متوافرة على الصفحة الرسمية للدوري في فيسبوك، وأيضًا على الصفحات الخاصة بكل نادٍ».

وعلق رئيس رابطة الدوري، خافيير تيباس، على الاتفاق بالقول: «الليغا هي مرجع لكرة القدم العالمية وهذا الاتفاق يشكل ارتياحًا هائلاً بالنسبة إلينا حتى الآن، فعدد الأشخاص الذين سيتمكنون من مشاهدة المباريات مباشرة في هذه المنطقة الجغرافية سيكون مهمًّا جدًّا أكثر من أي وقت مضى، وسيتمكنون من مشاهدتها مجانًا عبر فيسبوك».

وفي يونيو الماضي، أعلنت الرابطة أنها جددت عقدها لخمسة مواسم (2019 إلى 2024) مع مجموعة «ميديابرو» الإسبانية لبث المباريات عالميًّا مقابل 4.48 مليارات يورو، أي ما يعادل 896 مليون يورو في الموسم الواحد، بزيادة 30% عن العقد السابق.

وبلغت عائدات موسم 2016- 2017 بحسب الرابطة 3.6 مليارات، منها 40% من حقوق النقل التلفزيوني بأرباح وصلت لـ 234 مليون يورو. وأعربت الرابطة عن أملها في تجاوز عائدات موسم 2017- 2018، أربعة مليارات يورو.

ويعد بث المباريات عبر «فيسبوك» أحدث خطوة ضمن اتفاقات تعاون بين شركات عملاقة في مجال الإنترنت، ودوريات كرة القدم الكبرى.

وفي يونيو، أعلنت مجموعة «أمازون» الأميركية العملاقة، التوصل إلى اتفاق لبث 20 مباراة من الدوري الإنجليزي عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، في كل من المواسم الثلاثة المقبلة (بدءًا من 2019-2020).

