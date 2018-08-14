«ديربي» مدريد يعزز الهيمنة الإسبانية على السوبر الأوروبية

من مباراة سابقة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (أرشيفية: الإنترنت)

يكتب التاريخ غدًا أن كأس السوبر الأوروبية سيظل تحت الهيمنة الإسبانية، عندما يلتقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، بمواطنه أتلتيكو مدريد بطل الدوري الأوروبي، في مواجهة كأس السوبر الأوروبية، التي حققتها الأندية الإسبانية 8 مرات من آخر 9.

وحققت الأندية الإسبانية، كأس السوبر الأوروبية في 14 مناسبة، بواقع 5 مرات لبرشلونة و4 لريال مدريد، و2 لكل من فالنسيا وأتلتيكو مدريد، وواحدة لإشبيلية، وفقًا لـ«كووورة».

وفي الوقت الذي كانت تقام فيه مواجهة السوبر على مباراتين «ذهابًا وإيابًا» سجل فريق فالنسيا أنه أول فريق إسباني يحقق كأس السوبر الأوروبية، بعدما تفوق على نوتنغهام فورست الإنجليزي، في موسم 1980-1981، حيث فاز فريق نوتنغهام بطل دوري الأبطال ذهابًا في إنجلترا بنتيجة 2-1، فيما شهد لقاء العودة فوز «الخفافيش» بنتيجة 1-0، والتتويج باللقب.

وانضم برشلونة للقائمة الإسبانية المتوجة بكأس السوبر الأوروبية، حيث حقق اللقب في موسمي 1992-1993، و1996-1997 على حساب فيردر بريمن وبروسيا دورتموند الألمانيين.

وحقق ريال مدريد أول ألقابه في كأس السوبر الأوروبية موسم 2002-2003، عندما فاز على فينورد الهولندي بنتيجة 3-1.

وعاد فالنسيا لتحقيق لقبه الثاني في موسم 2004-2005، على حساب بورتو، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 2-1، فيما حقق إشبيلية المفاجأة في موسم 2006-2007، عندما تغلب على مواطنه برشلونة، المتوج بدوري الأبطال وقتها، بثلاثية نظيفة، ليحقق كأس السوبر الأوروبية الأولى والأخيرة حتى الآن في تاريخه.

هيمنة إسبانية

وبدأت السيطرة الإسبانية بشكل تام على هذا اللقب منذ موسم 2009-2010، إذ فازت أندية الليغا بكأس السوبر الأوروبية 8 مرات في السنوات الـ9 الأخيرة، وحقق الفريق الكتالوني اللقب 3 مرات أعوام 2009، و2011، و2015، فيما خطفه أتلتيكو مدريد، في العامين 2010، و2012.

وكسر بايرن ميونخ سيطرة الإسبان في موسم 2013-2014 عندما حقق اللقب على حساب تشيلسي بركلات الترجيح.

وعادت السيطرة الإسبانية مرة أخرى على يد العملاق الملكي، ريال مدريد، الذي حقق اللقب 3 مرات في السنوات الأربع الماضية (2014، و2016، و2017).

توسيع الفارق

وسيعزز الإسبان تفوقهم غدًا بالبطولة الـ15 أياً كان الفائز، وبالتالي سيوسعون الفارق مع الطليان، الذين حققوا اللقب في 9 مناسبات، والإنجليز (7 مرات).

وسيكون لقاء السوبر غدًا، فرصة لريال مدريد من أجل معادلة الغريم التقليدي، وكذلك ميلان الإيطالي الذي نال البطولة في 5 مناسبات أيضًا، ويعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والإسباني بيب غوارديولا، أكثر من حقق اللقب بواقع 3 مرات

