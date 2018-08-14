ليفربول يحيل «صلاح» إلى الشرطة الإنجليزية للتحقيق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 03:51 مساء
المصري محمد صلاح مع ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي (إنترنت)

تسبب انتهاك النجم المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف «ليفربول» الإنجليزي، أحد قوانين السير في إخضاعه للتحقيق من قبل الشرطة البريطانية بموافقة من ناديه بعد نشر فيديو مصور له وهو يقود سيارته.

وقامت بعض من جماهير «ليفربول» بالالتفاف حول سيارة صلاح لتصوير فيديو له عقب مباراة «الريدز» أمام «ويست هام يونايتد»، الأحد، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، التي انتهت بفوز «ليفربول» برباعية نظيفة.

وظهر صلاح خلال الفيديو وهو ينظر بتركيز في هاتفه المحمول أثناء قيادته السيارة، إذ كانت تأمل الجماهير التصوير معه أو الحصول على توقيع، لكن تركيزه في الهاتف لم يجعله ينتبه لهم، وفقًا لما نشرته جريدة «آس» الإسبانية.

وقاد صلاح سيارته لعدة أمتار أثناء استخدامه الهاتف وسط مطاردة من الجماهير لسيارته.. وقال ناطق باسم «ليفربول» في تصريحات تلفزيونية: «تحدثنا مع صلاح، وسوف نتعامل مع أي أمور تحدث بسبب الفيديو داخليًّا، ولن يقوم النادي أو اللاعب بأي تعليق آخر بهذا الشأن».

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