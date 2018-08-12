نجل حسني مبارك يعاود الظهور في الملاعب المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 08:47 مساء
علاء مبارك «يمين» 12 أغسطس 2018 (الإنترنت)

لم يكتف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بالتواجد في مدرجات ملعب أستاد الإسماعيلية، خلال مواجهة الدراويش أمام الكويت الكويتي ، المقامة حاليًا ضمن مواجهات دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، بل أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للرأي العام المصري.

وكشف علاء مبارك، خلال ظهوره في مدرجات الدراويش أنه حرص على التواجد لمؤازرة وتشجيع اللاعبين خاصة أنه عاشق للدراويش منذ طفولته، وأنه دائمًا ما كان يستمتع بالكرة التي يقدمها الإسماعيلي، وفقًا لـ«يورو سبورت».

وتمنى علاء مبارك أن ينجح الإسماعيلي في التتويج ببطولة هذا الموسم بعد التدعيمات القوية للفريق ووجود جهاز فني مميز بقيادة الجزائري خير الدين مضوي، قائلًا «أتمنى أن ينجح الفريق في التتويج ببطولة الدوري الممتاز ولقب البطولة العربية».

وأشاد علاء مبارك بحرص جماهير الإسماعيلي على التواجد في مدرجات أستاد الإسماعيلية لمؤازرة اللاعبين وظهورهم بشكل مثالي قائلًا "أعشق النادي الإسماعيلي وجماهيره".
 

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