بالصور.. تصرف صلاح مع طفل إنجليزي يبهر 54 ألف متفرج

تفاجأ أكثر من 54 ألف متفرج في أستاد أنفيلد بموقف النجم المصري محمد صلاح خلال المباراة الأولى لفريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 80 من المباراة تفاجأ الجميع بمشجع صغير يقتحم أرضية الملعب، ويتوجه مباشرة للنجم المصري، ليعانقه ويتحدث معه، من دون مقاومة من حراس الأمن.

وبادل صلاح الطفل الصغير العناق وتحدث معه قليلًا، قبل أن يتوجه الطفل لخارج الملعب برفقة رجال الأمن.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انهالت تعليقات الإعجاب بتواضع النجم المصري، وأثنى عدد من المشجعين على تصرف هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ليفربول الإنجليزي موسمه بالدوري بطريقة «مذهلة»، عندما سحق ضيفه ويست هام يونايتد بنتيجة 4-0، في مباراة كان نجمها السنغالي ساديو مانيه.

وكان النجم المصري افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 19، عندما استغل عرضية متقنة من زميله أندرو روبرتسون، قبل أن تزيد النتيجة في الشوط الثاني.

