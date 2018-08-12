إشبيلية يهدد برشلونة إذا أشرك كوتينيو في لقاء الليلة

من تدريب فريق بشرلونة في طنجة 12 أغسطس 2018 (الإنترنت)

هدد رئيس نادي إشبيلية، بيبي كاسترو، برشلونة باتخاذ إجراءات قانونية في حالة إشراك أكثر من 3 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، في مباراة السوبر الإسباني التي ستجمع الفريقين الليلة بالمغرب.



وذكرت جريدة «سبورت» أن هذا التهديد، يأتي عقب قرار الاتحاد الإسباني، بالسماح لبرشلونة بمشاركة فيليب كوتينيو، بعد رحيل الكولومبي ياري مينا، نظرًا لكون زوجته تحمل الجنسية البرتغالية.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن إدارة إشبيلية تفكر في تقديم شكوى ضد برشلونة، في حالة إشراكه أكثر من 3 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، في المباراة التي ستجمعهما اليوم.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الإسباني أصدر بيانًا يؤكد فيه أنه ليس هناك عددًا محددًا لمشاركة اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البيان ذكر أن «كل فريق يستطيع إشراك أي لاعب».



وردت إدارة النادي الأندلسي على بيان الاتحاد الإسباني، بآخر، جاء فيه: «فوجئ النادي بقرار الاتحاد قبل 24 ساعة من المباراة، بالسماح لعدد غير محدد من اللاعبين غير الأوروبيين خلال السوبر».



وأضاف بيان إشبيلية «تدرس الإدارة القانونية للنادي هذه المسألة، وإذا شارك برشلونة بأكثر من 3 سيعتبر ذلك انحيازًا غير قانوني».

ووصلت بعثة برشلونة إلى مدينة طنجة بالمغرب، اليوم الأحد، لخوض المباراة أمام إشبيلية، ووجدت بعثة برشلونة استقبالاً حافلاً من جمهور البلوغرانا في المغرب، ونال القائد الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نصيبًا كبيرًا من حفاوة الاستقبال.

واستدعى المدرب إرنيستو فالفيردي، قائمة الفريق بالكامل بما فيها المصابان كارليس ألينيا ودينيس سواريز، والموقوف سيرجي روبيرتو، بالإضافة للاعبيْن الشباب ريكي بويغ وميراندا، اللذين خاضا الفترة التحضيرية.

