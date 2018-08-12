600 حارس مخصصون لحماية رونالدو في يوفنتوس

رونالدو محاط بالحراسة اثناء وصوله يوفنتوس (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت قنوات إعلامية أن 600 حارس، سيتواجدون لحماية النجم البرتغالي كريستيامو رونالدو، في أول ظهور له عندما يلتقي «السيدة العجوز» فريق الرديف في آخر بروفه له قبل انطلاق الدوري الإيطالي.

ويخشى مسؤولو يوفنتس على الهداف التاريخي لريال مدريد، من أي هجوم محتمل، و«سيحاولون منع الاَخرين من الاقتراب من الملعب».

ووفقًا لشبكة «بريميوم سبورت»، فإن ماسيمليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، يستعد للدفع برونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا، لأول مرة، خلال مواجهة فريق البريمافيرا (الرديف)، في قرية فيلار بيلوسا، وما يقارب من 5 آلاف مشجع من حاملي التذاكر فقط، سيتابعون المباراة.

