مصلحة الضرائب الإسبانية تعيد مليوني يورو لكريستيانو رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أغسطس 2018, 10:31 مساء
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (فرانس برس)

خفضت مصلحة الضرائب الإسبانية المبلغ المطلوب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل مؤخرا من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، مليوني يورو.

وقالت جريدة «إل موندو» الإسبانية الجمعة، إن اللاعب دفع مبلغ 13,4 مليون يورو بهدف تجنب الملاحقات القضائية.

وقالت إدارة الضرائب إنه لا يتوجب على رونالدو دفع 2.094,200 مليوني يورو كقيمة مضافة تم سدادها وتتعلق بتنازله عن حقوق صورته في آسيا، كون الصفقة غير خاضعة للقانون الإسباني.

وينص الاتفاق الموقع بين الطرفين في يونيو الماضي على دفع رونالدو مبلغ 18,8 مليون يورو من أجل وقف الملاحقات القضائية بحقه، لكن المبلغ خفض إلى 16,7 مليونا حسب الصحيفة التي أكدت أنها استطاعت الحصول على تفاصيل الصفقة النهائية.

وفرضت على رونالدو أيضا عقوبة بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ استنادا الى القاعدة المطبقة في إسبانيا بخصوص عقوبات السجن التي لا تتجاوز العامين الصادرة بحق مدان للمرة الأولى في قضايا غير عنفية.

وقالت «إل موندو»، إنه جرى تخفيف العقوبة وتحويلها الى غرامة بقيمة 350 الف يورو، مشيرة إلى أن الاتفاق أدى مباشرة إلى التخلي عن الملاحقات القضائية بحق وكيل أعماله جورجي منديش.

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