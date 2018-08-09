تعرف على قيمة تشكيلة أغلى 11 لاعب في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 09:31 مساء
نيمار «يسار» ومبابي بقميص سان جرمان (أرشيفية: الإنترنت)

انضم الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا إلى تشكيلة «الأغلى» في كرة القدم، والتي تضم أغلى 11 لاعب كرة قدم في كل مركز، ووصل مجموع قيمة انتقال كل اللاعبين في «التشكيلة الأغلى» إلى 1.1 مليار يورو.

ودخل أول أمس أريسابالاغا، تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح أغلى حارس مرمى عقب انتقاله من أتلتيك بلباو الإسباني لتشلسي الإنجليزي الأربعاء، مقابل 80 مليون يورو.

وسيطرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على على التشكيلة الأغلى في كرة القدم، بتواجد 6 لاعبين، بجانب 3 من الدوري الإسباني، ولاعبين من الدوري الفرنسي.

ويعد النجم البرازيلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الأغلى في تاريخ كرة القدم بقيمة 222 مليون يورو.

وفيما يلي تشكيلة «الفريق الأغلى» في العالم:

حراسة المرمى:
الإسباني كيبا أريسابالاغا «انتقل من أتلتيك بلباو لتشلسي مقابل 80 مليون يورو».

الدفاع:
الهولندي فيرجيل فان دايك «انتقل من ساوثهامبتون لليفربول مقابل 84.5 مليون يورو».
الفرنسي أيميريك لابورت «انتقل من أتلتيك بلباو لمانشستر سيتي مقابل 65.2 مليون يورو».
الفرنسي بينجامين ميندي «انتقل من موناكو لمانشستر سيتي مقابل 58 مليون يورو».
الإنجليزي كايل ووكر «انتقل من توتنهام لمانشستر سيتي مقابل 57 مليون يورو».

الوسط:
البرازيلي فيليب كوتينيو «انتقل من ليفربول لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو».
الفرنسي بول بوغبا «انتقل من يوفنتوس لمانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو».
الكولومبي خاميس رودريغيز «انتقل من موناكو لريال مدريد مقابل 76 مليون يورو».

الهجوم:
البرازيلي نيمار «انتقل من برشلونة لباريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو».
الفرنسي كيليان مبابي «انتقل من موناكو لباريس سان جرمان مقابل 135 مليون يورو».
الفرنسي عثمان ديمبيلي «انتقل من بوروسيا دورتموند لبرشلونة مقابل 105 مليون يورو».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يقترب من أكبر جائزة أوروبية ينافسه عليها ميسي ورونالدو
رياضة عالمية
سرقة الميدالية الرئاسية في بوليفيا وقت زيارة حارسها بيوت دعارة
منوعات
كولومبيا تعترف بفلسطين «دولة حرة مستقلة وذات سيادة»
عربى
رقــم قياسي من النساء يترشحن إلى الكونغرس الأميركي
دولى
بالتمر: مراجعة منظومة سجلات الأحوال المدنية تحتاج 20 أسبوعًا
ليبيا
المسماري: الوضع في ليبيا يتطلب تدخلًا روسيًا ومن الرئيس بوتين شخصيًا
ليبيا
أزمة الوقود في الجنوب التونسي تمتد إلى عاصمته صفاقس
ليبيا
«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس
ليبيا
ريال مدريد يجبر تشيلسي على شراء أغلى حارس في العالم
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش