قائمة أغلى 5 حراس مرمى في تاريخ كرة القدم.. تعرف عليها

أريزابلاغا «أعلى يسار» وكوارتوا ثم بوفون (بوابة الوسط)

نتيجة لسوق انتقالات «مجنون» شهده الصيف الجاري بين فرق الدوريات الكبرى في أوروبا، أصبح الحارس الإسباني كيبا أريزابلاغا أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم بانتقاله من أتلتيك بيلباو إلى تشيلسي الذي دفع الشرط الجزائي في عقد أريزابلاغا مع بيلباو والبالغ 80 مليون يورو.

وانتزع أريزابلاغا لقب أغلى حارس في العالم من البرازيلي أليسون، الذي انضم مؤخرًا إلى ليفربول قادمًا من روما مقابل 62.5 مليون يورو.

«بوابة الوسط» تستعرض قائمة أغلى 5 حراس مرمى في تاريخ كرة القدم:

1- الإسباني كيبا أريزابلاغا (80 مليون يورو)

2- البرازيلي أليسون (62.5 مليون يورو)

3- الإيطالي جانلويجي بوفون (53 مليون يورو)

4- البرازيلي إيدرسون (40 مليون يورو)

5- البلجيكي تيبو كورتوا (35 مليون يورو).

تجدر الإشارة إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا هو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، ونال هذا اللقب بعد انتقاله صيف العام الماضي من برشلونة الإسباني إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

