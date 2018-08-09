محمد صلاح يقترب من أكبر جائزة أوروبية ينافسه عليها ميسي ورونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 06:38 مساء
محمد صلاح يحتفل بأحد أهدافه مع ليفر بول (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» اليوم، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجوائزه الخاصة بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليغ»، والتي توج بلقبها ريال مدريد على حساب ليفربول.

ويتنافس نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، مع الهداف التاريخي لنادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثًا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، وفقًا لـ «صفحة الاتحاد الأوروبي».

ورشح "اليويفا" ثلاثي ريال مدريد، الإسباني سيرخيو راموس، والبرازيلي مارسيلو، والفرنسي رافائيل فاران، للفوز بجائزة أفضل مدافع، فيما سيتنافس الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، والبلجيكي كيفن دي بروين على جائزة أفضل لاعب خط وسط.

واقتصرت المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى بين الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، المنتقل خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي من يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان، والكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد، والبرازيلي أليسون بيكر، المنضم حديثًا إلى ليفربول قادمًا من روما.
 

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