خميس يبدأ انطلاقته مع المدينة بدون دولييه

المدرب جمال خميس (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المدرب الجديد لفريق المدينة، جمال خميس، بدء فترة إعداد فريق الكرة الأول بالنادي، يوم السبت المقبل، استعدادًا للدوري الممتاز لكرة القدم الذي سينطلق منتصف سبتمبر القادم.

ووقع خميس عقدًا مع المدينة لمدة موسم واحد، ليخوض تجربة جديدة مع أحد الفرق القوية بالدوري الليبي.

وقال خميس في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»: «تواجهنا مشكلة غياب بعض لاعبينا الدوليين المنضمين لصفوف المنتخب في معسكره الإعدادي لمواجهة جنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم 2019 بالكاميرون، ونحن كجهاز فني نتفق مع إدارة المدينة على تكريس كل الطاقات من أجل تقديم موسم مميز».