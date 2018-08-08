خميس يبدأ انطلاقته مع المدينة بدون دولييه

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 09:04 مساء
المدرب جمال خميس (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المدرب الجديد لفريق المدينة، جمال خميس، بدء فترة إعداد فريق الكرة الأول بالنادي، يوم السبت المقبل، استعدادًا للدوري الممتاز لكرة القدم الذي سينطلق منتصف سبتمبر القادم.

ووقع خميس عقدًا مع المدينة لمدة موسم واحد، ليخوض تجربة جديدة مع أحد الفرق القوية بالدوري الليبي.

وقال خميس في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»: «تواجهنا مشكلة غياب بعض لاعبينا الدوليين المنضمين لصفوف المنتخب في معسكره الإعدادي لمواجهة جنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم 2019 بالكاميرون، ونحن كجهاز فني نتفق مع إدارة المدينة على تكريس كل الطاقات من أجل تقديم موسم مميز».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس
ليبيا
ريال مدريد يجبر تشيلسي على شراء أغلى حارس في العالم
رياضة عالمية
تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج الليبيين
ليبيا
«الرئاسي» يعفي شركات توريد الأضاحي من الرسوم الجمركية
ليبيا
الوليد بن طلال يوسع إمبراطوريته بحصة في «سناب شات»
اقتصاد
بالصور: الفنانون يستقبلون صالح الأبيض بعد رحلة علاج في القاهرة
ثقافة وفن
مع احتدام أزمتهما.. كندا تطلب مساعدة حلفاء السعودية وأميركا تنأى بنفسها
دولى
صحف عربية: من يحدد موعد الانتخابات؟ واصطفاف تونس وراء مبادرة باريس
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: مسلحون يمنعون موظفي المؤسسة من الانتقال إلى مقر مستقل
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش