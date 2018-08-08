الإعلان رسميًا عن إتمام صفقة أغلى حارس في التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 08:27 مساء
كيبا أريزابالاغا (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نادي أتلتيك بلباو تلقيه خبرًا من الاتحاد الإسباني بإتمام دفع الشرط الجزائي الموجود بعقد حارسه كيبا أريزابالاغا ، المقدر بـ80 مليون يورو تمهيدًا لانتقاله لتشيلسي.

وحسب الموقع الرسمي لنادي أتلتيك بلباو فإن إدارة نادي تشيلسي دفعت قيمة الشرط الجزائي 80 مليون يورو إلى نادي أتلتيك بيلباو، صباح الأربعاء، من أجل الحصول على خدمات الحارس الشاب، بعد رفض النادي الإسباني التفاوض على قيمة انتقال اللاعب، وفقًا لـ «يورو سبورت».

وبهذه الصفقة يصبح كيبا أغلى حارس في تاريخ كرة القدم بانتقاله لتشيلسي، ليحطم الرقم المسجل باسم البرازيلي أليسون، حارس ليفربول الذي انضم مقابل 66 مليون جنيه استرليني.

وتأتي صفقة انضمام الحارس الإسباني الشاب لصفوف البلوز، استعدادًا لخلافة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي من المقرر أن يعود لإسبانيا ولكن عبر بوابة ريال مدريد.

يذكر أن كيبا هو ثاني صفقات تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري، وذلك بعد التعاقد مع جورجينهو قادمًا من نابولي.

وكان الحارس البالغ من العمر 23 عامًا، أحد الحراس الثلاثة في تشكيلة المنتخب الإسباني لكأس العالم في روسيا العام 2018، لكنه لم يشارك في أي مباراة خلال البطولة.
 

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