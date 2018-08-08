ريال مدريد يدعو رونالدو للعودة إلى «سانتياغو برنابيو»

رونالدو يحمل الكرة الهبية أمام جماهير ريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدعوة للعودة إلى نادي ريال مدريد الإسباني، كما وجه النادي الملكي دعوة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي الذي انضم إليه «الدون» خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وغادر رونالدو النادي الملكي عقب تسعة أعوام مليئة بالنجاح داخل جدران ملعب سانتياغو برنابيو، وقرر الرحيل لنادي يوفنتوس الإيطالي في واحدة من أهم وأكبر الصفقات بالصيف الجاري، وفقًا لـ«يورو سبورت».

وتسعى ادارة النادي الملكي إلى تحسين صورة العملاق الأوروبي عقب الأقاويل المنتشرة بأن الميرنغي لا يكرم أساطيره بالطريقة التي تتماشى مع ما قدموه له طوال تاريخهم، وهو ما حدث مع إيكر كاسياس حارس الفريق السابق الذي رحل في عام 2015.

وتوقع مشجعو الفريق بأن يتم تكريم رونالدو وهو النجم الأسطوري لريال مدريد عقب رحيله عن صفوف الفريق ولكن هذا لم يحدث من أن انتقل اللاعب لبطل الكالتشيو.

وأكدت الصحف العالمية بأن إدارة ريال مدريد سترسل دعوة لكريستيانو رونالدو من أجل العودة إلى العاصمة الإسبانية في نسخة عام 2019 لكأس سانتياغو برنابيو حيث سيطلب من يوفنتوس المشاركة بالمباراة خلال الأشهر المقبلة.

وقد يكون هذا الإجراء متأخراً بشكل نسبي لكن وضع ريال مدريد خطته لتكريم رونالدو على ما قدمه للفريق طوال مسيرته التي بدأت منذ عام 2009.

وكان كاسياس حصل على نفس الدعوة في عامي 2017 و 2018 ولكن فشلت إدارة بورتو في تنظيم جدول مباريات الفريق بأي من الموسمين وبالتالي مازال الحارس ينتظر عودته للتكريم.

ومن الممكن أن يواجه نادي يوفنتوس الأمر ذاته وسيكون من الصعب أن يحضر للمباراة نظراً للإطار الزمني الموضوع لمباريات الفريق بالموسم الجديد.

